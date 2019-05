Stadtbild : Bunte Blumenwiese statt grüner Rasen

Auch auf dieser ehemaligen Rasenfläche an der Einfahrt der B 53/ Trarbach hat der Bauhof Wildblumen ausgesät. Das Foto zeigt Stadtchef Patrice Langer. Er will kommunale Flächen insektenfreundlicher machen. Foto: TV/Winfried Simon

Traben-Trarbach In der Stadt Traben-Trarbach soll es mehr blühen, damit sich Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten wohler fühlen.

In Traben-Trarbach soll es blühen. Das hat sich Stadtbürgermeister Partrice Langer vorgenommen. Nach und nach werden in den kommenden Jahren städtische Grünflächen mit Wildblumen eingesät, diie Stadt soll damit auch für Insekten attraktiver werden.

Der städtische Gärtner Wilhelm Huthmacher ist Feuer und Flamme für das Vorhaben. Seit April hat er auf insgesamt etwa 700 Quadratmetern Grünfläche, die vorher abgefräst wurden, Blumensamen ausgebracht – unter anderem an der Einfahrt B 53 Richtung Brücke in Trarbach, auf dem Streifen vor dem Kreisel in Richtung Wolf und zahlreichen Randstreifen wie in der Köveniger Straße in Traben.