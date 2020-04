Bernkastel-Wittlich : Kommunalpolitisches Leben nimmt wieder Fahrt auf

Bernkastel-Wittlich Im Kreis, Verbandsgemeinden, Gemeinde Morbach und der Stadt Wittlich finden die ersten Sitzungen statt.

In der Einheitsgemeinde Morbach wird derzeit geprüft, „wie wir die für Mai geplanten Sitzungen stattfinden lassen können“, sagt Bürgermeister Andreas Hackethal. Geplant sind in Abstimmung mit dem Ältestenrat der Haupt- und Finanzausschuss am 11. Mai, der Werkausschuss am 12. Mai, der Bau- und Liegenschaftsausschuss am 13. Mai und der Gemeinderat am 19. Mai. Gemeinsam mit den Beigeordneten habe man entschieden, die zwingend erforderlichen Gremiumssitzungen in den Festsaal der Baldenauhalle zu verlegen. Auch die VG Thalfang sowie die verbandsangehörigen Ortsgemeinden und Zweckverbände orientieren sich an den Empfehlungen der Landesregierung beziehungsweise der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, sagt Vera Höfner, Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Thalfang. Gremiensitzungen seien weiterhin möglich, allerdings nur in dringlichen Angelegenheiten, sagt Höfner weiter. Diese liegen derzeit für die Verbandsgemeinde nicht vor. Ortsbürgermeister und Zweckverbandsvorsteher entscheiden in eigener Verantwortung.