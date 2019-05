Streit um Mobilfunkmast : Stadt informiert bei Veranstaltung in Wengerohr

Stadt informiert bei Veranstaltung in Wengerohr

Der neu errichtete Mobilfunkmast der Firma Vodafone auf dem Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof in Wittlich-Wengerohr erregt die Gemüter, denn der 35 Meter hohe Turm gefällt nicht jedem Bürger (der TV berichtete). Kritiker fürchten, von der Mobilfunkstrahlung könne eine Gesundheitsgefährdung ausgehen. Außerdem fragen sich Bürger in Wengerohr, warum sie von der Stadtverwaltung und dem Ortsbeirat Wengerohr nicht im Vorfeld über den Bau der Anlage informiert wurden.