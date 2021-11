Veranstaltung : Wittlicher Weihnachtstage wegen Corona abgesagt

Wittlich Die Corona-Situation spitzt sich weiter zu. Angesichts der hohen Infektionszahlen hat sich Bürgermeister Joachim Rodenkich am Dienstag entschlossen, die Wittlicher Weihnachtstage (WWT) , die vom 26. November bis zum 19. Dezember stattfinden sollten, abzusagen.

In einer Mitteilung der Stadt heißt es: Auch wenn die Freude auf die Veranstaltung sich schon verbreitet hat, werden die absehbaren Regelungen zur Corona-Eindämmung einen Weihnachtsmarkt in Wittlich in akzeptabler Form nicht zulassen. Aus heutiger Sicht ist es nicht zu vertreten die WWT durchzuführen, auch wenn die Organisation hierzu nahezu abgeschlossen war. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Gesundheit aller gebietet leider keine andere Entscheidung