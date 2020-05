Tourismus : Eine Anlaufstelle für alle Gäste in Wittlich und Wittlich-Land

Wittlich Die Stadt Wittlich und die Verbandsgemeinde Wittlich-Land werden in Zukunft eine gemeinsame Tourist-Information in der Säubrennerstadt führen.

In der Sitzung des Verbandsgemeinderates Wittlich-Land am vergangenen Mittwoch wurde der Beschluss einstimmig angenommen. „Die Verbandsgemeinde wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus dem Fremdenverkehrsverein austreten. Die Stadt hat schon neues Personal eingestellt und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen“, erklärte VG-Bürgermeister Dennis Junk. Auch in der Wittlicher Stadtratssitzung am Donnerstag wurde das Vorhaben einstimmig beschlossen. Die neue Tourist-Information soll im Alten Rathaus der Säubrennerstadt eingerichtet werden. „Bevor die Tourist-Info dort einziehen kann, sind noch brandschutztechnische Veränderungen notwendig. Das Alte Rathaus wird im Kern der Stadt eine gute Anlaufstelle für den Tourismus“, sagte Joachim Rodenkirch, Bürgermeister der Stadt Wittlich.