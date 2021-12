Der Bund fürs Leben : Können Verliebte bald im Wittlicher Türmchen Ja sagen?

Wittlich Die Stadt plant, weitere Trauzimmer zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich soll es noch einen Ort im Freien geben, wo der Bund fürs Leben geschlossen werden kann.

Verliebt, verlobt, verheiratet: Wer in Wittlich vor den Standesbeamten oder die Standesbeamtin tritt, kann das bisher im Trauzimmer im neuen Rathaus sowie im Großen Sitzungssaal des Alten Rathauses und in der Casa Tony M. tun. Künftig will die Stadt den Brautpaaren das auch an weiteren Orten ermöglichen. Der Stadtrat soll dem Vorhaben in seiner Sitzung am Dienstag, 14. Dezember, zustimmen (18 Uhr, Eventum).