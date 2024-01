Klimaschutz Stadt Wittlich zahlt Bürgern Zuschuss für Balkonkraftwerke

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat in ihrem Koalitionsvertrag 2021 ein hohes Ziel gesetzt: Bis spätestens 2040 soll das Bundesland klimaneutral sein. In Rheinland-Pfalz verursacht die Industrie derzeit mehr als ein Drittel der Emissionen, gefolgt von den Sektoren Gebäude und Verkehr. Um die Emissionen in diesen Sektoren weiter zu senken, sollen die Erneuerbaren Energien stark ausgebaut werden. Bis 2030 sollen Wind und Sonne bis zu dreimal mehr Energie liefern als heute. Der Klimaschutz und die Folgen des Klimawandels stellen natürlich auch die rheinland-pfälzischen Kommunen wie die Stadt Wittlich vor große Herausforderungen, denn laut Landesregierung kommt den „Kommunen eine Schlüsselrolle zum Erreichen unserer Klimaziele zu“.