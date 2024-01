Wie wird die Stadt in Zukunft aussehen? Rettung der Villa Böcking in Traben-Trarbach naht

Wohin das Auge auch blickt, Baustellen gibt es in Traben-Trarbach zuhauf. Der, dessen Auge am Mittelmoselmuseum hängen bleibt, mag nicht gleich ahnen, wie groß dessen Schäden sind. Stolz steht sie da, die Villa Böcking, wo schon Johann Wolfgang von Goethe, der preußische König Friedrich-Wilhelm IV. und der französische Dichter Apollinaire verkehrten. Doch der Sanierungsbedarf ist so groß, dass eine erste Kostenschätzung 2022 von 8,5 Millionen Euro Kosten ausging – für den städtischen Haushalt wohl kaum zu schultern.