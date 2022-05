Städtebau : Schönere Fassaden und grüne Dächer

Bernkastel-Kues Das Fassadenprogramm der Stadt Bernkastel-Kues wird um den Bereich Dachbegrünung erweitert. Dazu werden zusätzliche 60.000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Zuschüsse für Verschönerungen am Haus sollen in Bernkastel-Kues demnächst einfacher zu beantragen sein. Außerdem wird in Zukunft neben der Fassadensanierung auch die Dachbegrünung von der Stadt gefördert. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.