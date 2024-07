Nach wenigen Monaten Warum das Wittlicher Stadtmarketing einen neuen Vorstand wählen musste

Viel ist in den vergangenen Jahren beim Stadtmarketing passiert. Events und Aktionen sollen Menschen in die Stadt bringen und Wittlich als Einkaufsstadt attraktiver werden. Seit dem Jahr 2016 war Claudia Jacoby die Erste Vorsitzende. Ende vergangenen Jahres entschied sie, sich zurückzuziehen und der jüngeren Generation von Händlern Platz zu machen. Chrysanthi Ntafopoulou, die von ihren Gästen im Café am Pavillon mit Cindy angesprochen wird, wurde gewählt. Sie wollte, wie sie vor einigen Monaten gegenüber dem Volksfreund sagte, „nach außen tragen, dass Wittlich sehr schöne Geschäfte und Gastronomie hat, und es sich lohnt die Säubrennerstadt zu besuchen.“