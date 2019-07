Events und Handel : Ersatz zu finden, ist nicht leicht

Info

Das für Juli geplante Megaevent des Vereins Stadtmarketing Wittlich „Streetfood meets Kinderolympiade“ wird nicht abgesagt und soll definitiv von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, stattfinden. Dabei erwarten die Wittlicher beim Streetfoodfestival auf dem Parkplatz Zentrum rund 20 Foodtrucks, die ihre Speisen und Getränke anbieten. Für Unterhaltung sorgt auf einer Live Bühne die Band Beat66 und verschiedene DJs legen auf. Für die jüngsten Gäste stehen Hüpfburgen, Kinderdisco, eine Mal-Ecke und Kinderschminken auf dem Programm.

Eröffnet wird die Foodtruck-Meile bereits am Freitag um 16 Uhr (bis 22 Uhr), Samstag geöffnet ab 12 Uhr (bis 24 Uhr) und am Sonntag, passend zum Kinder- und Jugendflohmarkt, bereits ab 11 Uhr (bis 20 Uhr). Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag beginnt dort um 11 Uhr zudem ein gewöhnlicher Flohmarkt auf dem Parkplatz Rommelsbach. Die Anmeldung ist bei der Geschäftsstelle von Stadtmarketing Wittlich (Telefon 06571/40 86) und beim Haus der Jugend Wittlich (Telefon 06571/29 160) möglich. Ebenfalls am Sonntag bietet die „1. Wittlicher Kinder-Olympiade“ im Wittlicher Stadtpark Spiel, Sport und Spaß für Kinder von 6 bis 16 Jahren. „Wir haben bereits im vergangenen Herbst mit den bei uns organisierten Vereinen gesprochen und freuen uns, eine gemeinsame Kinderolympiade mit 20 abwechslungsreichen Stationen anbieten zu können“ freut sich die Vereinsvorsitzende. In vier Altersklassen ab 6 Jahren haben die Kinder und Jugendlichen von morgens 12 Uhr bis nachmittags 16 Uhr die Möglichkeit verschiedene Stationen zu durchlaufen.

Neben einer Teilnehmerurkunde erhält jeder Teilnehmer ein kleines Geschenk. „Wichtig ist uns, dass jedes teilnehmende Kind eine Anerkennung erhält“, so Stadtmarketing zum olympischen Gedanken: „Dabei sein ist alles“. Auch an die Kleinsten wird gedacht und so stehen Mitmachaktionen auch für die unter 6-Jährigen zur Verfügung.