() Wie geht es weiter mit dem Ausbau des Parkplatzes Burgenblick in Manderscheid? Darüber berät der Stadtrat Manderscheid in seiner Sitzung am Donnerstag, 28. März, ab 19.30 Uhr im Maarmuseum Manderscheid.