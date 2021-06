Kommunalpolitik : Glasfaserausbau und Weltkulturerbe im Stadtrat

Traben-Trarbach Das flächendeckende Glasfaserzugangsnetz (FttH) in der Stadt Traben-Trarbach ist ein Thema mit sich der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 30. Juni, um 18 Uhr, in der Lorettahalle beschäftigen wird.