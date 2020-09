Kommunalpolitik : Wein-Nachts-Markt und Haushalt

Traben-Trarbach Mosel-Wein-Nachts-Markt, Verkehrsberuhigung und die Erweiterung des Gemeindehauses in Wolf stehen auf der Tagesordnung des Traben-Trarbacher Stadtrats am Montag, 7. September, um 18 Uhr in der Lorettahalle.

