Vitelliusbad : Stadtrat und Bürgerinitiative werden sich über neue Größe nicht einig

Wittlich Ein Kompromissangebot: Der Wittlicher Stadtrat hat die Planung für den Neubau des Vitelliusbades abgesegnet und mehr „besonnte Wasserfläche“ eingeplant. Der Bürgerinitiative zum Erhalt des Freibades ist das nicht genug.

Der Wittlicher Stadtrat hat auf seiner öffentlichen Sitzung im Eventum am Dienstagabend die Entwurfsplanung für den Neubau des Vitelliusbades samt Freibad abgesegnet. Mit den vom Gremium bei nur zwei Gegenstimmen sowie einer Enthaltung beschlossenen Plänen in der Tasche will Bürgermeister Joachim Rodenkirch nun beim Innenministerium in Mainz vorsprechen. Es gilt abzukären, ob die Landesregierung und der Rechnungshof die Wittlicher Schwimmbad-Pläne billigen oder den Rotstift ansetzen.