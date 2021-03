Gastgewerbe : Freie Bahn für das City-Hotel in Bernkastel-Kues – Stadtrat genehmigt den Bau

Bernkastel-Kues Stadtrat von Bernkastel-Kues genehmigt Bauplanung für Neubau am Forumsplatz

Einstimmig haben die Mitglieder des Stadtrates von Bernkastel-Kues den Bau eines Hotels am Forumsplatz in ihrer Sitzung am Donnerstag (4. März) beschlossen. Die Möglichkeit, an dieser zentralen Stelle im Stadtteil Kues ein Hotel zu bauen, bot sich, als das Grundstück den Besitzer wechselte. Ursprünglich, vor über 20 Jahren, war in der Planung des Forumsplatzes ohnehin ein Hotelbau vorgesehen, zu dem es damals aber mangels Investor nicht gekommen ist. Zwischenzeitig gab es vor allem aus der Nachbarschaft in den umgebenden Straßen Kritik an den ursprünglichen Plänen. Das Gebäude sei zu wuchtig und man rechnete mit Parkplatzproblemen. Zudem gab es Bedenken wegen einer stärkeren Beschattung und Hitzestaus. Darauf wurde inzwischen im Bebauungsplan reagiert. Das Gebäude wir zudem niedriger, so dass es nicht mehr so dominant neben dem Gebäude des Steillagenzentrums wirkt.