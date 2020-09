Stadtrat Wittlich : „Extremisten belagern unser Wohnzimmer“

Die Corona-Rebellen demonstrieren seit Monaten jeden Sonntag auf dem Platz an der Lieser in Wittlich. Foto: TV/Björn Pazen

Wittlich Der Wittlicher Stadtrat stellt sich mit einer Resolution geschlossen gegen die Corona-Rebellen. Der Rechtsstreit um die Verlegung der allsonntäglichen Demonstration weg vom Platz an der Lieser ist noch nicht abgeschlossen.

Immer wieder sonntags kommen die Corona-Rebellen nach Wittlich (der TV berichtete). Die Gruppierung, die sich aus Demo-Touristen aus nah und fern zusammensetzt, hat sich dafür das lauschigste Plätzchen in der Säubrennerstadt ausgesucht: Den Platz an der Lieser, wo man für gewöhnlich sonntags bloß flüsterleise die Lieser rauschen und Löffel an der Kaffeetasse klimpern hört, wernun über Lautsprechersysteme verstärkte Reden geschwungen. Für Wirt Jürgen Werner, der dort den Biergarten und sein Bistro Carpe Diem betreibt, ist das ein Albtraum (unsere Zeitung berichtete). Er schließt wegen der Demonstrationen am Sonntagnachmittag sein Bistro mit Biergarten und hat nach eigener Aussage hohe Umsatzeinbußen. Deshalb hatte der Wirt vor dem Verwaltungsgericht Trier auf Verlegung der Demos, die sonntags von 15 bis 17 Uhr stattfinden, und bis in das Jahr 2023 auf dem Platz an der Lieser geplant sind, geklagt. Die Klage richtete sich gegen den Landkreis als Genehmigungsbehörde. Das Gericht lehnte die Klage allerdings ab. Die Richter begründeten ihre Entscheidung unter anderem damit, dass der Wirt durch die Versammlungen nicht daran gehindert, seine Gaststätte und den dazugehörigen Biergarten zu betreiben. Dass die Versammlungen zu erheblichen Gewinn- und Umsatzeinbußen hätten, habe der Antragsteller zwar behauptet, aber nicht glaubhaft belegen können (unsere Zeitung berichtete).

Wirt Jürgen Werner erklärt auf TV-Anfrage hin aber nun, dass er beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz Beschwerde gegen die Entscheidung des Trierer Gerichts eingelegt habe. Zudem habe sein Steuerberater die Umsatzbußen durch einen Vergleich mit Vorjahreszahlen nun berechnet, und nun könne er die Verluste klar bezifffern. Er hoffe deshalb auf einen weiteren Verhandlungstermin „und Erfolg. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt“.

Hintergrund Der Glaube an Verschwörungstheorien und Extremismus Seit Monaten gibt es immer wieder Demos gegen die Corona-Auflagen – in mehreren deutschen Städten. Was dem NRW-Verfassungsschutz Sorgen bereite, sei die Verbindung aus Verschwörungsideologen und Rechtsextremisten, sagte eine Behördensprecherin der Deutschen Presse-Agentur. „Verschwörungsnarrative und extremistische Einstellungen bilden eine unheilige Allianz.“ Bei rechtsextremistischen Anschlägen der vergangenen Monate von Christchurch bis Hanau war den Attentätern laut Verfassungsschutz eines gemein: „Der feste Glaube an eine allgemeine Verschwörung.“ Die Sprecherin betonte: „Hier besteht die Gefahr, dass durch die krude Ideologie eine Radikalisierung Einzelner ausgelöst wird, die dann auch zu schwersten und auch zu terroristischen Gewalttaten führen kann.“ Der Verfassungsschutz beobachte das intensiv und kläre die Öffentlichkeit darüber auf. Seit Anfang Mai mobilisiere die rechtsextremistische Szene über zahlreiche Kanäle zur Teilnahme an Protesten gegen die staatliche Beschränkungen, organisiere selbst aber keine eigenen Veranstaltungen mehr. Es gebe zahlreiche regionale Gruppierungen unter dem Namen „Corona-Rebellen“. Die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung habe allerdings Verständnis für die Corona-Maßnahmen. Man müsse denjenigen den Rücken stärken, die nicht auf die „abstrusen Verschwörungsmythen hereinfallen“, hieß es. (dpa)

Die Demonstrationen der Corona-Rebellen sowie die der Gegendemonstrationen könnten doch abwechselnd auf verschiedenen Plätzen der Säubrennerstadt stattfinden, meint Werner. „Wenn die nur alle zehn Wochen bei mir wären, dann fände ich das ja okay. Wir haben in Wittlich doch so viele Plätze und Platz genug.“ Die ablehnende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Trier ist aufgrund Werners Beschwerde also noch nicht rechtskräftig, und der Prozess könnte wohl noch eine Weile dauern.

Resolution Obwohl sich die Corona-Rebellen bereits seit Monaten wöchentlich in der Säubrennerstadt für ihre Kundgebungen versammeln, hat sich der Wittlicher Stadtrat erstmalig am Dienstagabend mit dem Thema beschäftigt, dabei aber einen Schulterschluss über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg gezeigt. Die Ratsmitglieder haben einstimmig eine Resolution verabschiedet. Was steht drin?

„Seit Wochen kommen allsonntäglich einige Extremisten und Verschwörungstheoretiker in unsere Stadt. Sie verbreiten eine, für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt nur schwer erträgliche, Propaganda. Die Organisatoren berufen sich dabei auf unser Grundgesetz und gerieren sich als Freiheitskämpfer. Sie nehmen verfassungsrechtliche Garantien wahr, die sie in Wirklichkeit ablehnen“, ist in dem geistigen Werk, mit dem sich die Stadtratsmitglieder klar gegen die Corona-Rebellen stellen, zu lesen.

„Die Ankündigung, für die nächsten drei Jahre jeden Sonntag unser neues Wohnzimmer an der Lieser zu belagern, empfinden wir als Provokation.“

Allen Ratsmitgliedern sei der hohe und für einen Rechtsstaat konstituierende Stellenwert von Meinungs- und Versammlungsfreiheit bekannt. Weiter heißt es dazu: „Wir wissen, dass diese Grundrechte auch Verfassungsfeinden zustehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir die Verbreitung der kruden Thesen und Ideologien solcher Extremisten kommentar- und tatenlos über uns ergehen lassen müssen.“

