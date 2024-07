Kommunalpolitik Zwei neue Mitglieder im Wittlicher Stadtrat -Urgesteine gehen

Sie prägten über Jahre das politische Geschehen in Wittlich, nun sind Peter von der Heyde (CDU, wir berichteten) und Ali Damar (Die Linke). Wie Bürgermeister Joachim Rodenkirch in der zurückliegenden Sitzung des Stadtrats berichtete, habe Damar sein Amt niedergelegt und wohne auch nicht mehr in der Stadt. Damit verliert Damar automatisch seinen Sitz m Rat.