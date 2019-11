Wittlich : Stadtverwaltung geschlossen

Wittlich Die Büros der Stadtverwaltung, der Stadtwerke sowie die städtischen Kindertagesstätten sind am Mittwoch, 20. November, wegen einer Personalversammlung nachmittags geschlossen. In dringenden Fällen sind die Stadtwerke unter Telefon 06571/17222 zu erreichen.

Sowohl die Büros des Kulturats als auch die Galerie im Alten Rathaus, die Casa Tony M. sowie die Kultur- und Tagungsstätte Synagoge sind an diesem Nachmittag nicht besetzt. Das Hallenbad im Vitelliusbad ist an diesem Nachmittag in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr geschlossen. Die Stadtbücherei hat einen Notdienst eingerichtet, hier gelten die üblichen Öffnungszeiten.