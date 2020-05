Öffnungszeiten : Wieder Publikumsverkehr bei der Stadt

Wittlich (red) Die Stadtverwaltung Wittlich öffnet ab dem kommenden Montag, 11. Mai, Ab die bisher geltenden strengen Zugangsbeschränkungen für den Publikumsverkehr. Die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln gelten. weiterhin.

Künftig ist ein persönliches Gespräch auch in weniger dringenden Fällen während der allgemeinen Öffnungszeiten wieder möglich. Eine vorherige Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail (oder per Email) ist aber weiterhin erforderlich, um unnötige Wartezeiten und Menschenansammlungen zu vermeiden.