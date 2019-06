Städtepartnerschaft : Freundschaften mit neuem Leben füllen

Bürgermeister Joachim Rodenkirch mit Herman van Wanrooig aus Boxtel in den Niederlandenund (li) und Bruno Gallier aus Brunoy in Frankreich, das 22 Kilometer südöstlich von Paris liegt (re), während der Erneuerung der Freundschaft auf der Bühne des Marktplatzes. Im Hintergrund das Blasorchester Wittlich, dass für die musikalische Umrahmung zuständig war. Foto: Christina Bents

Wittlich Wittlich hat vier Städtepartnerschaften. Mit der niederländischen und der französischen Stadt hat sie Jubiläen, die sie mit Vertretern aller Partnerstädte und Wittlicher Bürgern feiert.

Seit 60 Jahren sind die Städte Wittlich und Boxtel in den Niederlanden miteinander befreundet. Mit Brunoy in Frankreich besteht die Freundschaft seit einem halben Jahrhundert. Zwei weitere Partnerschaften gibt es mit Wellingborough in England (1993) und mit Zossen in Brandenburg (1991).

Herman van Wanrooig, der Bürgermeister von Boxtel, berichtet: „Erst hat der Austausch nur auf Verwaltungsebene stattgefunden, dann haben die Bürger immer mehr mitgemacht. In den 70er und 80er Jahren haben wir uns mit Delegationen von 200 bis 300 Leuten besucht. Wir versuchen weiterhin von der Verwaltung her, die Türen zu öffnen, damit sich die Menschen begegnen können, aber es müssen auch Initiativen von den Menschen kommen, wie jetzt beispielsweise über die Musik.“ Mit Zossen, das 35 Kilometer südlich von Berlin in Brandenburg liegt, gibt es ebenfalls eine Partnerschaft, deren Vertreter da waren. Raimund Kramer, stellvertretender Bürgermeister, erklärt: „Bei uns sind die Kontakte bisher auf der offiziellen Ebene. Mit Vereinen und Bürgern gibt es noch keinen regelmäßigen Austausch. Wir haben aber in Zossen eine gewachsene Radfahrkultur und könnten uns in dem Bereich einen Austausch vorstellen. Zudem kommt ein Wittlicher Winzer zu unserem Weinfest im September und wir hoffen auf eine Delegation zu unserer 700-Jahrfeier im kommenden Jahr.“