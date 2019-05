Konzert : Festival im Staffelter Hof

Kröv (red) Die Kulturscheune Kröv präsentiert von Donnerstag, 30. Mai, bis Samstag, 1. Juni, das Staffelter-Hof-Festival. Am Donnerstag bietet die Band „Ruppert Spielt“ (Foto rechts) Akustik-Rock und Pop aus 50 Jahren Musikgeschichte.

Die neunköpfige Formation „The Droeftoeters“ aus den Niederlanden spielen am Freitag Songs aus dem Punkrock-, Ska- und Folk-Genre. Am Samstag stehen wing- und Jazzklassiker auf dem Programm der Sängerin Jazzy Bo. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Fotos: Sven Ruppert/Susanne Schug