„Vitiforst“ heißt das neue Projekt Olivenbäume im Wingert: Der Staffelter Hof setzt auf Biodiversität

Kröv · Der Staffelter Hof in Kröv will als wohl ältestes Weingut der Welt auch Vorreiter für die Zukunft sein. Deshalb wagt Inhaber Jan Matthias Klein ein neues Projekt, um mehr Biodiversität in den Weinbergen zu verwurzeln – mit Obstbäumen, Maronen und Oliven.

23.10.2023, 07:19 Uhr

Zum „Vitiforst"-Projekt von Jan Matthias Klein gehören auch Olivenbäume, die er inmitten der Weinberge gepflanzt hat. Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz

Weinreben in Reih‘ und Glied, soweit das Auge reicht: Damit soll bei Jan Matthias Klein bald Schluss sein – zumindest auf den Flächen, die er seinem „Vitiforst“-Projekt widmet. Sechs Hektar groß ist das Areal, das der Eigentümer des Bio-Weinguts Staffelter Hof in Kröv gerade neu bepflanzt: nicht nur mit Reben, sondern auch mit Bäumen, Sträuchern und Blühpflanzen. Er will sich die Biodiversität zunutze machen, um die Pflanzen besser gegen Trockenheit und Schädlinge zu wappnen.