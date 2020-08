Verein : Bürgerverein lädt zum Stammtisch

Wittlich-Wengerohr (red) Der nächste Stammtisch des Bürgervereins „Miteinander in St. Paul“ findet am Donnerstag, 27. August, ab 18 Uhr im Restaurant Altes Missionshaus in St. Paul statt. Die Mitglieder des Bürgservereins, die Bewohner von St. Paul und Gäste sind willkommen.

