Verein : Bürgerverein lädt zum Stammtisch

Wittlich (red) Der Bürgerverein Miteinander in St.Paul lädt zum nächsten Stammtisch für Donnerstag, 22. August, um 19 Uhr in das Restaurant „Alles Missionshaus“ in St. Paul ein. Die Bewohner von St.Paul und Interessierte sind willkommen.