Comedy : Stand-up Comedy mit Tahnee

Die Kabarettistin gastiert am 11. Oktober in Geldern. Foto: Guido Schröder

Bernkastel-Kues (red) Stand-up Comedienne Tahnee ist am Mittwoch, 30. Oktober, ab 20 Uhr in der Mosellandhalle in Bernkastel-Kues zu Gast. In ihrer neuen Comedy Show „Vulvarine“ erzählt Tahnee von Frauen, Männern, Lügen und der Liebe.

