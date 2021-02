Klausen : Standort für Mobilfunkmasten

Klausen Um die Dachsanierung des Sportplatzgebäudes geht es am Donnerstag, 25. Februar in einer Sitzung des Ortsgemeinderates Klausen. Die Kommunalpolitiker befassen sich zudem mit der Dachsanierung am Altbau der Kita Klausen, dem Küchenausbau der Kita, dem Erlass einer Gebührensatzung für gemeindeeigene Liegenschaften, mit einer Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege sowie der Festlegung eines Standortes für einen Mobilfunkmasten.

