Sitzung : Starkenburger Rat tagt

Starkenburg Im Gemeindehaus Starkenburg findet am Mittwoch, 9. September, um 19.30 Uhr die nächste Sitzung des Ortsgemeinderates statt. Es geht unter anderem um die Neustrukturierung der Trägerschaft an kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, Bauangelegenheiten sowie Ersatzanpflanzungen im Waldstück „Gondenau“.