Verkehr : Viel Verkehr im sonst beschaulichen Hunsrückort

An der Sperrung beim Thalfanger Sportplatz ist klar erkennbar: Die Weiterfahrt ist nur für Anlieger erlaubt. Foto: Christoph Strouvelle

Breit Wegen einer Straßensperrung klagen Bewohner der Ortsgemeinden Breit und Büdlich über starken Verkehr. Dabei ist die Fahrt durch die beiden Orte lediglich für Anlieger erlaubt.



Wer sich in der rund 280 Einwohner zählenden Gemeinde Breit in der Verbandsgemeinde Thalfang an den Straßenrand der Hauptstraße stellt, kommt derzeit aus dem Staunen nicht mehr raus. Denn unentwegt fahren PKW mit und ohne Anhänger, Lieferwagen und sogar Sattelschlepper über die enge Ortsdurchfahrt durch das Dorf weiter in Richtung Büdlich und umgekehrt. Des Rätsels Lösung:

Die L 150, eine wichtige Straße für Pendler und weitere Autofahrer, die vom Hunsrück aus zur Autobahnauffahrt Mehring in Richtung Trier fahren wollen, ist seit Mitte Februar ab der Kreuzung Schönberg und Büdlicherbrück wegen Kabelbauarbeiten voraussichtlich bis Ende Mai gesperrt.

Extra Warum die Sperrung so lange dauert (cst) Schwieriger Boden und aufwendige Arbeiten: Der Projektleiter von Westnetz erläutert, warum die Straßensperrung zwischen Schönberg und Büdlicherbrück so lange dauert. Ursache ist die Verlegung eines Hochspannungskabels zwischen Osburg und Gielert. Das Unternehmen Westnetz hat in Abstimmung mit den Landesbetrieb Mobilität die Trasse dafür festgelegt, wobei Trassenlänge, technische Machbarkeit Kosten und Genehmigungsfähigkeit abgewogen worden sind, sagt Westnetz-Projektleiter Bernd Kirsch. Bei der Trassenführung von Bescheid in Richtung Schönberg müsse der Schönberger Höhenrücken an seiner schmalsten Stelle in Form einer Bohrung gequert werden. Dies sei unumgänglich, da sonst gar keine Querung möglich gewesen wäre, sagt er. Daraus resultiere die Längsverlegung neben und unter der L 150. Zu der damit erforderlichen Vollsperrung gebe es keine Alternative, sagt er. Der LBM Trier als zuständiger Straßenbaulastträger habe die geplanten Tiefbauarbeiten nur in Verbindung mit einer Vollsperrung genehmigt. Hier hätten sicherheitsrelevante Aspekte erste Priorität gehabt, sagt er. Hinsichtlich des langen Zeitraums für die Sperrung stellt Kirsch den hohen Aufwand beim Bau der Hochspannungskabeltrasse heraus. Neben dem schwierigen Boden mit Fels gestalte sich zudem die Bettung der Leerrohre in Flüssigboden als äußerst umfangreich. Auch die Straßenwiederherstellung nach Maßstab einer hochwertigen Bauklasse sei aufwendig, sagt er. Für Pendler vom Hunsrück in Richtung Trier bedeutet das einen zeitlichen Mehraufwand. „Es sind jeden Tag 25 Kilometer sowie 30 bis 45 Minuten mehr“, sagt ein Betroffener aus Lückenburg.

Die Beschilderung auf der L 150 an der Abfahrt von der B 327 bei Thalfang und am Thalfanger Sportplatz in Richtung Trier ist eindeutig: Lediglich Anlieger dürfen dort weiterfahren. Der überregionale Verkehr wird anhand der Umleitungsschilder weiter über die B 327 und die B 407 zur Autobahnauffahrt Reinsfeld geleitet.

Doch halten sich viele Autofahrer offensichtlich nicht daran und fahren die Nebenstrecke über die Kreisstraßen durch die Ortslagen Breit und Büdlich. Was die Sicherheit der Anwohner gefährdet. „Hier ist im Ort Begegnungsverkehr von LKW“, sagt Ortsbürgermeisterin Christine Paulußen. Äste von Bäumen an den Straßenrändern würden abgefahren, Randsteine und Bürgersteige von durchfahrenden Autos überfahren. Besonders schlimm sei es während des Berufsverkehrs morgens zwischen 6 und 8.30 Uhr sowie abends. Nach einem Ortstermin mit dem Landesbetrieb Mobilität, der Polizei und der Kreisverwaltung seien in einem ersten Schritt zusätzliche Schilder aufgestellt worden, die die Geschwindigkeit auf Tempo 30 begrenzen und auf die Rechts-vor-Links-Regelung im Ort hinweisen.

Nicht unbedingt mit viel Resonanz: „Die Menschen sind rücksichtslos“, beobachtet Paulußen. Die Breiter hätten überlegt, zur Verkehrsberuhigung Autos versetzt entlang der Straße zu parken. „Aber wer macht das und lässt sich das Auto verkratzen und Spiegel abfahren“, fragt sie. „Hinterher wird die Straße bei uns und in Büdlich schlimm aussehen“, fürchtet sie.

Steffen Gutendorf, Leiter der Polizeiinspektion Morbach, bestätigt die Aussagen der Ortsbürgermeisterin zum erhöhten Verkehrsaufkommen in den beiden Ortsgemeinden. Dabei sei durch die Beschilderung klar geregelt: „Der Durchgangsverkehr über diese Nebenstrecke ist verboten“, stellt der Polizeibeamte eindeutig klar. Lediglich der Anliegerverkehr dürfe dort fahren.

Man habe nach dem Ortstermin in Breit vereinbart, die Beschilderung der Umleitungsstrecke prägnanter und deutlicher zu gestalten. Polizeibeamte hätten auf der Strecke durch Breit und Büdlich bereits kontrolliert und Fahrzeuge wieder zurückgeschickt, die nicht zum Anliegerverkehr gehören.