Ein Konzept gegen die Gefahr : Mehr Sicherheit bei Starkregen – Gemeinde Morbach will Gefahrenkarte erstellen

Morbach Zum Schutz vor Schäden nach heftigen Unwettern will Morbach eine Gefahrenkarte erstellen. Das betrifft auch einige Neubaugebiete in der Einheitsgemeinde.

Welche Auswirkungen Starkregen haben kann, haben die Menschen in der Region diesen Monat erleben können. So hieß es in zahlreichen Moselorten in Flussnähe Land unter, und auch im Hunsrück sind einige Keller vollgelaufen (der TV berichtete.)

Als Beispiel für die gestiegenen Anforderungen bei möglichen Starkregenereignissen nennt Hackethal den zweiten Abschnitt des Gonzerather Neubaugebiets In der Geisch, wo 29 Bauplätze vorgesehen sind. Dafür besteht eigentlich ein gültiger Bebauungsplan, so dass die Gemeinde mit der Erschließung beginnen könnte. Doch ist dieser Plan vor 20 Jahren aufgestellt worden. Zu dieser Zeit sei das Starkregenproblem noch nicht bewusst gewesen.

Bereits in der Vergangenheit hat die Gemeinde Morbach in den Hochwasserschutz investiert. So sind in den Jahren 2011 bis 2014 für insgesamt vier Millionen Euro fünf Regenrückhaltebecken angelegt worden. Zwei davon befinden sich im Bereich der Morbacher Kläranlage im Laufe der Dhron, genauso wie ein Becken vor der Ortslage Bischofsdhron. Jeweils ein weiteres befindet sich am Erbach neben der Morbacher Industriestraße und unterhalb der Schmausemühle vor der Ortslage Morbach. Anfang Februar haben die Dämme, in denen Abflüsse die Menge des durchfließenden Wassers begrenzen, die größten Regenmengen zurückgehalten.