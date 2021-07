Unwetter : Starkregen hält an: Feuerwehren an der Mosel bereiten sich auf lange Nacht vor

Foto: TV/Thomas Edringer

Bernkastel-Kues Sandsäcke sind abgefüllt und die Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft: Im Landkreis könnte es wegen der Wetterlage in einigen Orten am Abend problematisch werden.

Schon in der Nacht zum Mittwoch haben die Feuerwehren im Landkreis sich auf eine mögliche Starkregenlage und die damit verbundenen Überschwemmungen vorberietet. In Maring-Noviand im Ortsteil Siebenborn hatte die Freiwillige Feuerwehr über 500 Sandsäcke abgefüllt. Wie Thomas Edringer, Chef der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, dme TV mitteilt, sei die Gefahrenlage in diesem Jahr ganz außergewöhnlich.

Zwar sei durch Erfahrung und die örtlichen Gegebenheiten bekannt, in welchen Bereichen am ehesten mit Überschwemmungen zu rechnen ist, aber das Ausmaß des Wassers sei schwer abzuschätzen. „Bereits am Dienstagabend begann die Dhrontalsperre überzulaufen, weshalb dort Sicherungsmaßnahmen gemacht werdne mussten. Aber jetzt kommt es auf die Niederschlagsmenge in der Eifel an und wie schnell diese abfließt,“ sagt Edringer.

Das sei momentan schwer abzuschätzen. Im schlimmsten Fall könnte es zu Überschwemmungen in Wittlich, Platten und im Ortsteil Siebenborn (Maring-Noviand) kommen, weil dort die Lieser entlang führt, die von der Eifel in die Mosel fließt.

In Bernkastel-Kues sei man dabei, die Moselauen-Bühne zurückzubauen. Das am Wochenende geplante Picknick wurde abgesagt.

Ob das Riesenrad in Bernkastel-Kues stehen bleibt oder ebenfalls abgebaut werden muss, soll am späten Nachmittag (Mittwoch, 14. Juli) entschieden werden.