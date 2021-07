Unwetter : Starkregen hält an: Feuerwehren an der Mosel bereiten sich auf lange Nacht vor (zweites Update)

Foto: TV/Hans-Peter Linz 16 Bilder Land unter im Salmtal – Tief Bernd lässt Bäche und Flüsse anschwellen

Bernkastel-Kues Bäche und Flüsse quellen über, Straßen sind überflutet, Keller laufen voll. Wittlich, Dreis, Hetzerath und das gesamte Salmtal sowie andere Teile der Verbandsgemeinde Wittlich-Land und der VG Traben-Trarbach hat es besonders schlimm getroffen. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz und bereiteten sich auf eine lange Nacht vor.

Die Welt geht unter. So scheint es zumindest. Aus einem bleigrauem Himmel fällt ununterbrochen Regen. Er lässt die Flüsse anschwellen, Straßen überfluten und Keller volllaufen. Auf einer Straße in Hetzerath ringen Fische um ihr Leben, weil die Fluten sie aus ihren Fischteichen geschwemmt haben.Selbst die Ortsdurchfahrt von Hetzerath ist wegen des Hochwassers gesperrt, alles steht unter Wasser.

Es herrscht Land unter. Für die Feuerwehren in Bernkastel-Wittlich beginnt eine lange Nacht. Der Kreis richtet am späten Nachmittag einen Krisenstab ein. Von Bernkastel-Kues aus werden die Einsätze nun gesteuert und koordiniert. „Die Wehrleitungen vor Ort sind zuständig. Wenn ihnen aber Personal oder Material fehlen, etwa Sandsäcke, versucht die technische Einsatzleitung ihnen das Benötigte zuzuteilen“, sagt Kreissprecher Manuel Follmann.

Info Picknick-Konzerte abgesagt Der Veranstalter Kultur und Kur GmbH hat die für das Wochenende geplanten Picknick-Konzerte in Bernkastel-Kues abgesagt. Die für Samstag und Sonntag geplanten Konzerte fallen definitiv aus, teilte der Veranstalter mit. Tickets werden zurück erstattet. Folgende Rückgabemöglichkeiten gibt es bei der Kultur und Kur GmbH auf dem Kueser Plateau, per Post mit Angabe der Bandverbindung an die Kultur und Kur, Im Kurpark, 54470 Bernkastel-Kues, per E-Mail mit Angabe der Bankverbindung unter tickets@kulturundkur.de. Für die Veranstaltungen am 22./23./24. Juli wird es voraussichtlich eine alternative Veranstaltungsfläche geben. Informationen unter www.moselauenopenair

Mit dem Personal könnte es allerdings knapp werden. Alle Mann sind im Einsatz. Üppige Kapazitäten gibt es da kaum. Die Verbandsgemeinden Wittlich-Land und Traben-Trarbach, vor allem die Orte Reil, Wittlich, Landscheid und das gesamte Salmtal sind von Wassermassen überflutet. Auch der Verkehr ist davon betroffen. Die A 60 wird bereits am frühen Mittwochabend wegen Überflutungen zwischen Spangdahlem und Badem gesperrt. Auch auf der B 49 zwischen Wittlich und Bombogen geht nichts mehr. Autos fahren bei Wittlich gerade mal 20 oder sogar nur 10 km/h. Zahlreiche Buslinien der Moselbahn stellen ihre Fahrten entlang der Mosel am Nachmittag ein. Der Pegelstand der Lieser bereitet der technischen Einsatzleitung derweil Sorgen. „3,60 Meter lautet die Prognose für heute Nacht. Das ist höher als der höchste Hochwasserstand im Jahr 2002. Das stellt die Stadt Wittlich vor enorme Herausforderungen“, sagt Follmann. Die Einsatzleitung sei um Polizeibeamte, Bundeswehrsoldaten und Sanitäter ergänzt worden. „Noch sind wir auf Stufe 3“, sagt Follmann. „Das heißt, die Verbandsgemeinden und die Stadt Wittlich sind für die Einsätze verantwortlich.“ Im Laufe der Nacht könne sich dies aber noch ändern. Wenn Häuser evakuiert werden müssten, werde man darüber entscheiden, ob Stufe 4 ín Kraft tritt. Ab dann hat der Kreis Bernkastel-Wittlich das Sagen.

Foto: Roland Morgen 87 Bilder Eindrücke vom Hochwassereinsatz an der Mosel und in der Eifel

Bereits am Nachmittag haben die Regenfälle die Feuerwehren im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Alarmbereitschaft versetzt. 40 Einsatzstellen meldet Jörg Teusch, Chef der Kreisfeuerwehr, gegen 16 Uhr. Besonders heftig war es am Nachmittag bereits in Wittlich-Land, Wittlich und in Dreis ebenso wie in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Schon da ist abzusehen, dass das erst der Anfang ist. Das Technische Hilfswerk wird alarmiert, Stabsstellen aufgebaut. Teusch sagt voraus: „Mein Prognose ist, dass es heute noch bis 24 Uhr zu einigen Überflutungen kommt.“

Der Verbandsgemeinderat Wittlich-Land, der sich am Mittwochabend in Dreis treffen wollte, sagt die Sitzung wegen des Unwetters ab.

Bereits am frühen Nachmittag hatte die Freiwillige Feuerwehr in Maring-Noviand im Ortsteil Siebenborn mehr als 500 Sandsäcke abgefüllt. Wie Thomas Edringer, Chef der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, dem TV mitteilte, sei die Gefahrenlage außergewöhnlich.

Zwar sei durch Erfahrung und örtliche Gegebenheiten bekannt, in welchen Bereichen am ehesten mit Überschwemmungen zu rechnen sei, das Ausmaß aber könne die Feuerwehr nur schwer abschätzen. „Bereits am Dienstagabend begann die Dhrontalsperre überzulaufen, weshalb dort Sicherungsmaßnahmen getroffen werden mussten. Jetzt kommt es auf die Niederschlagsmenge in der Eifel an und wie schnell diese abfließt“, sagt Edringer.

Foto: TV/Thomas Edringer