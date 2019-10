Kommunales : Starkregenkonzepte für Bernkastel

Bernkastel-Kues Der Stadtrat von Bernkastel-Kues trifft sich am Montag, 14. Oktober, um 18 Uhr in der Güterhalle in Bernkastel-Kues zur Sitzung. Nach der Einwohnerfragestunde sieht die Tagesordnung unter anderem folgende Punkte vor: die Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich Andel, der Ausbau der Kegelbahnstraße im Stadtteil Wehlen, und die Beratung über die Erstellung eines Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzepts.