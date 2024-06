Veranstaltungsreihe auf dem Platz an der Lieser Musik, Wein und gute Laune beim Start des „Wittlicher Eventsommers“ (Fotos)

Wittlich · An vier Wochenenden sorgt das Open-Air-Festival „Wittlicher Eventsommer“ an der Lieser für gute Laune. Was am Eröffnungsabend musikalisch geboten wurde und welche kulinarischen Spezialitäten es zu entdecken gab.

01.06.2024 , 18:10 Uhr

Link zur Paywall So war der Auftakt zum Wittlicher Eventsommer 19 Bilder

Von Andreas Sommer