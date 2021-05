Tourismus : Urlaubssaison an Hunsrück und Mosel beginnt – „Jetzt brauchen wir einen guten Sommer“

Ein Anblick mit Seltenheitswert: Seit Monaten dürfen Hotels in der Region wieder Touristen empfangen. Aus der Sicht der Gastgeber dürfen es noch mehr werden. Foto: picture alliance/dpa/Angelika Warmuth

Bernkastel-Kues/Morbach/Manderscheid Bald fängt die Sommersaison wieder an. Manch einer nutzt die Gelegenheit, um wieder in Urlaub zu fahren. Doch wie sieht das an der Mosel und im Hunsrück aus? Ist das ein Reiseziel von vielen Urlaubern? Wir haben nachgefragt.