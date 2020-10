Kommunalpolitik : Ein Gelände, ein Wagen – aber keine Waldkindergartengruppe in Sicht

Landscheid Im Landscheider Gemeinderat herrscht Unverständnis darüber, dass sich der Start einer Außengruppe in der Kita immer wieder verzögert – obwohl alle Anforderungen von Seiten der Gemeinde erfüllt werden.

Der Begriff Salamitaktik fällt in der Gemeinderatssitzung Landscheid mehrmals, als es um die Einrichtung der Waldgruppe in der Kindertagesstätte St Hubertus geht. Seit zwei Jahren gibt es Gespräche zwischen Kita und Gemeinde, eine Waldgruppe anzubieten. Schon damals zeichnete sich ein erhöhter Betreuungsbedarf ab, der mehr Platz braucht, als im Kindergartengebäude vorhanden ist.

Doch das will der Gemeinderat so nicht stehen lassen. Ortsbürgermeister Michael Comes: „Grundsätzlich ist alles umgesetzt, was die Kita von uns als Gemeinde gebraucht hat. Es gibt ein Grundstück, das 800 Meter vom Kindergarten entfernt ist, das hergerichtet worden ist. Wir haben einen großen Bauwagen besorgt, den wir als Gemeinderat in einer Samstagsaktion nach den Vorgaben umgestaltetet haben, und der fertig auf dem Grundstück steht.“ Nachdrücklich stellt er heraus: „Dauernd kommen neue Forderungen und Hürden.“