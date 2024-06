Großbaustelle bis Ende 2024 Jetzt geht’s los: Bauarbeiten am Morbacher Kreisel gestartet

Es wird ernst am Morbacher Ortseingang. Am Mittwoch haben dort zwei Bagger Stellung am Abzweig Richtung Gonzerath bezogen und sich durch den Trennstreifen zwischen den Fahrbahnen gebuddelt. Somit haben pünktlich, wie vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier angekündigt, die Arbeiten zur Erneuerung des Kreisverkehrs begonnen. Wo die B 269 und die L 160 am sogenannten Morbacher Dreieck aufeinandertreffen, wird es bis Jahresende zu größeren Verkehrseinschränkungen kommen.