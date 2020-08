Beruf : Start für zehn Azubis

Foto: Clemens GmbH Foto: TV/Clemens GmbH

Wittlich (red) Das Unternehmen Clemens GmbH & Co. KG Technologies in Wittlich freut sich über zehn junge Berufsanfänger, für die der erste Schritt in die Arbeitswelt begonnen hat. Ausgebildet werden sie in den Berufen Industriemechaniker, Konstruktionsmechaniker, Elektroniker, Fachlagerist, Technischer Produktdesigner und Industriekaufmann.

