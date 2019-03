später lesen Wirtschaft Startschuss für regionale Holzvermarktung Teilen

Vom Hunsrück aus wird in Zukunft die regionale Holzvermarktung gesteuert. Gestern unterzeichneten die Gesellschafter den Vertrag zur Gründung einer entsprechenden GmbH in Morbach. Zuvor erfolgte die Vermarktung in den Forstämtern.

