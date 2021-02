Kirche : Stationenweg am Weltgebetstag der Frauen

Bernkastel-Wittlich Seit 1927 rufen christliche Frauen aus den USA und Kanada zu einem weltweiten ökumenischen Gebet auf. 1947 – im Berlin der Nachkriegszeit - findet ein erster ökumenischer Weltgebetstag in Deutschland statt.

Seitdem hat sich viel getan und der Weltgebetstag ist die größte ökumenische Laienbewegung von Frauen und findet jeweils am ersten Freitag im März statt. Dann wird in über 170 Ländern, rund um den Globus, der eine, gemeinsame ökumenische Gottesdienst gefeiert, der jedes Jahr von einem anderen Land vorbereitet wird. Das wird auch am 5. März 2021 so sein. Der Weltgebetstag wird nicht ausfallen. In diesem Jahr steht das Land Vanuatu im Mittelpunkt. Es ist klein, liegt am „anderen Ende“ der Welt und ist bei uns nahezu unbekannt. Das Land hat das strengste Plastikverbot weltweit. Mit seinen weißen Stränden, dem glasklaren Wasser und der üppigen Vegetation gilt es als eines der letzten Paradiese und die Bewohner sollen die glücklichsten Menschen der Welt sein. Doch im Weltrisikobericht steht der Inselstaat im Südpazifik an erster Stelle: Mit 99,88 Prozent Wahrscheinlichkeit wird Vanuatu durch den steigenden Meeresspiegel von Zyklonen, Erdbeben oder einem Vulkanausbruch heimgesucht.