Kriminalität in Bernkastel-Wittlich Polizei registriert mehr Einbrüche und Diebstähle: Zahl der Vergewaltigungen ist rückläufig

In dieser Woche informierten Polizei- und Kriminalinspektionen in ganz Rheinland-Pfalz über die Kriminalitätsentwicklung im Jahr 2023. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Wittlich wurden 2023 demnach weniger Straftaten begangen als 2022. Insgesamt registrierte die PI Wittlich 2023 in ihrem Zuständigkeitsbereich 2448 Straftaten, somit insgesamt 63 Fälle weniger als in 2022. Im Gegensatz zur PI verzeichnete die Kriminalinspektion Wittlich, die Fälle der mittleren und schweren Kriminalität bearbeitet und zudem einen weitaus größeren Zuständigkeitsbereich hat, einen Anstieg um 63 Fälle.