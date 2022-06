Freizeit : Statt Vitelliusbad: Ist das Freibad in Manderscheid für Wittlicher Badefans eine Alternative?

Foto: TV/Christian Moeris 30 Bilder Rundgang durch das Freibad in Manderscheid

Manderscheid/Wittlich Viele Wittlicher wie auch Bürger der VG Wittlich-Land werden sich in diesem Somme fragen: In welches Freibad sollen wir fahren? Wir stellen das kleine, feine und idyllische Freibad in Manderscheid vor. Und was es für Familien mit Kindern zu bieten hat.