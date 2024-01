Landwirte und Winzer protestieren Großdemo mit Korso in Wittlich mit bis zu 800 Fahrzeugen erwartet

Bernkastel-Wittlich · Wie in ganz Deutschland protestieren am Montag, 8. Januar, auch Bauern und Winzer in Bernkastel-Wittlich gegen den drohenden Wegfall von Subventionen. In Wittlich ist eine Großdemo angemeldet, die an vielen Stellen zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen wird.

04.01.2024 , 17:33 Uhr

Rund 1000 Bauern und Winzer demonstrieren am Montag, 8. Januar, auch in Wittlich. Foto: dpa/Stefan Puchner

Von Christian Moeris Redaktion Wittlich

Bei vielen Bauern und Winzern hat sich über die Jahre ganz schön viel Wut gegen die Agrarpolitik der Ampelregierung aufgestaut: Am Montag, 8. Januar, möchten Landwirte in ganz Deutschland mit ihren Traktoren in die Städte rollen und protestieren, um sich Luft zu verschaffen. Unter dem Motto „Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss!“ versammeln sich am Montag auch Bauern und Winzer aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich in der Kreisstadt Wittlich zu einer Großdemo mit Fahrzeugkorso und einer Kundgebung.