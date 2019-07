Konzert : Mit Gitarre und Poesie

Stefan Otto. Foto: TV/Stefan Otto

Kröv (red) In der Musikreihe „SommerSause“ in der Kulturscheune Kröv ist am Donnerstag, 18. Juli, ab 19 Uhr der Sänger, Schreiber und Gitarrist Stefan Otto zu Gast. Der Musiker begeistert vor allem durch harmonische Klänge und seine poetische Texte.

