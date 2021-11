Wittlich „Zwischen Ahr-Psalm und Klagemauer“ war der Titel einer Benefizlesung mit Pfarrer Stephan Wahl in der Wittlicher Autobahnkirche St. Paul.

Rund 70 Besucher kamen in die Autobahnkirche St. Paul in Wittlich-Wengerohr zu einer Benefizlesung zugunsten der Flutopfer im Ahrtal mit Stephan Wahl. Vielen ist Wahl noch aus seiner Zeit als Sprecher der ARD-Sendung „Das Wort zum Sonntag“ bekannt, in der er elf Jahre lang auftrat. Der seit drei Jahren in Jerusalem wirkende Pfarrer des Bistums Trier ist seinem Heimatlandkreis Ahrweiler aber nach wie vor eng verbunden.