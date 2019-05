Sicherheit : Der Neue kommt von der Nahe

Polizeipräsident Rudolf Berg (Mitte) hat den ehemaligen Leiter der Polizeiinspektion Morbach, Hermann-Josef Decker (rechts), in den Ruhestand verabschiedet. Steffen Gutendorf folgt dem gebürtigen Hermeskeiler in dessen Funktion nach. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach Morbach hat einen neuen Leiter der Polizeiinspektion. Polizeipräsident Rudolf Berg hat Steffen Gutendorf aus Heimbach in sein Amt eingeführt.

Der neue Morbacher Polizeichef ist 48 Jahre alt und wohnt in Heimbach/Nahe. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 19 und 17 Jahren. In seiner bisherigen 29-jährigen Dienstzeit war er vor seiner Zeit in Baumholder unter anderem in den Polizeiinspektionen Mainz, Bad Kreuznach, Lauterecken und Idar-Oberstein tätig gewesen. „Die Führungsleistungen führten dazu, dass ich ihm dieses Amt übertragen darf“, sagt der Trierer Polizeipräsident Rudolf Berg im Morbacher Rathaus vor rund 80 geladenen Gästen.