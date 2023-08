Drei große Brände, zwei Tote und Verletzte Warum brennt es so oft in Ürzig?

Die Moselgemeinde Ürzig macht in jüngster Vergangenheit durch eine ganze Reihe von großen Brandkatastrophen auf sich aufmerksam. Im August 2022 brannte der gesamte Bauhof der Ortsgemeinde bis auf die Grundmauern ab. Anfang April kam ein Mann bei einem Feuer in einem Wohnhaus ums Leben. Die anderen beiden Bewohner konnten sich aus dem Gebäude retten, erlitten jedoch eine Rauchgasvergiftung. Am Dienstagabend gab es nun erneut einen Großeinsatz der Feuerwehren in dem Moselort. Bei dem Gebäudebrand gab es erneut ein Todesopfer zu beklagen. Bei dem Feuer im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses, das gegen 19.20 Uhr ausgebrochen sein soll, hat sich eine Frau durch den Brand so starke Verbrennungen zugezogen, dass sie laut Polizei noch in der Nacht ihren Verletzungen erlag.