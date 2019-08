Veranstaltung : Steinbruch wird für guten Zweck illuminiert

Morbach-Morscheid Den Morscheidern und weiteren Besuchern steht ein besonderes Fest bevor. Denn das dort ansässige Unternehmen Steinbruch Meter will am 17. August das Firmengelände leuchten lassen. Los geht es am Samstag, den 17. August, um 16 Uhr.

