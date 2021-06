Medizin : Chefarzt der Median-Klinik ist Top-Mediziner

Bernkastel-Kues Dr. med. Stephan Eddicks, Chefarzt der Inneren Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie am Median Reha-Zentrum Bernkastel-Kues, gehört zu den Top-Medizinern Deutschlands. Das ist das Ergebnis einer umfangreichen Studie, die das Recherche-Institut FactField im Auftrag des Nachrichtenmagazins „Focus“ durchgeführt hat.

Die Ärzte, die im bundesweiten Vergleich zu den empfehlenswertesten des Landes zählen, erhalten die Auszeichnung „Top-Mediziner 2021“ für ganz Deutschland sowie für den jeweiligen Fachbereich. Professor Eddicks wird für seine hervorragenden Leistungen im Bereich der Kardiologischen Sportmedizin gelistet. „Ich freue mich über die persönliche Auszeichnung konsequenter Arbeit am Reha-Zentrum sehr“, sagt der Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Geriatrie und Rehabilitationswesen, der außerdem Zusatzqualifikationen als Kardiovaskulärer Präventivmediziner (DGPR) und Sportkardiologe (DGK) besitzt.

In die Empfehlung flossen Informationen zu Behandlungsleistungen, Reputation, Qualifikation, wissenschaftlichem Engagement und Serviceangeboten ein, denen eine große Ärztebefragung sowie öffentlich verfügbare Daten zugrunde liegen. Insgesamt haben sich in Deutschland rund 4200 Ärzte in 124 Fachgebieten als „Top-Mediziner 2021“ qualifiziert.