Konzert : Lässiges und Nachdenkliches auf Saxofonistisch

Wittlich Die Saxofonistin Stephanie Lottermoser war mit ihrer Band im ausverkauften Casino in Wittlich zu Gast. Eingeladen hatte der Jazzclub der Säubrennerstadt. Hohe musikalische Qualität, kreative Improvisationen und sympathische Ansprachen machten den Abend aus.

Es war für Stephanie Lottermoser keine Premiere in Wittlich, sie trat bereits 2016 mit ihrer Band im Casino auf. Damals hatte sie gerade ihr Album „Paris Songbook“ herausgegeben. Jetzt ist sie drei Alben weiter. Den Besuchern in Wittlich scheint sie in guter Erinnerung geblieben zu sein, denn der Raum war mit 100 Gästen voll besetzt.

In ihrem aktuellen Werk „In-depenence“ geht es um Unabhängigkeit, „die aber immer in Strukturen eingewebt ist und deshalb ein dünner Frieden ist“, wie sie dem Publikum erklärt. Das erste Stück „Awakening“ war ein eher sanftes Erwachen. Die Melodielinien wie lang gezogene Kurven, die Rhythmusgruppe, bestehend aus Mike Schott an den Tasteninstrumenten, Robert Schulenburg am Bass und Felix Lehrmann am Schlagzeug, bereiteten ihr einen breiten Klangteppich. Ein Wechselspiel mit dem Keyboarder gaben dem Stück eine besondere Note.